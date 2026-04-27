ACF | congratulazioni al Como 1907 per la vittoria del campionato e la promozione in Serie A Women

Il Como 1907 ha conquistato il titolo di campione e la promozione in Serie A Women. La squadra ha ottenuto la vittoria al termine della stagione, portando a casa il risultato finale che le permette di accedere alla massima serie nazionale femminile. L’ACF Arezzo ha espresso le sue congratulazioni ufficiali per questo successo. La vittoria è stata annunciata oggi, con un comunicato ufficiale diffuso dalla società.

Arezzo, 27 aprile 2026 – ACF Arezzo esprime le più sincere congratulazioni al Como 1907 p er la vittoria del campionato e la promozione in Serie A Women. «A tutto il club, allo staff tecnico, alle atlete e alla dirigenza vanno i complimenti della nostra società, con l’augurio di poter affrontare al meglio le nuove sfide che la massima serie saprà offrire.».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ACF: congratulazioni al Como 1907 per la vittoria del campionato e la promozione in Serie A Women Notizie correlate I complimenti dell’ACF Arezzo alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie BArezzo, 26 aprile 2026 – ACF Arezzo rivolge le proprie più sincere congratulazioni alla S. Monte Sant’Angelo C5, vittoria del campionato e promozioneIl risultato, che riporta nella categoria la città dell'Arcangelo Michele (dove altre società hanno già militato), arriva al termine di un campionato...