Monte Sant’Angelo C5 vittoria del campionato e promozione

Il Monte Sant’Angelo C5 ha concluso la stagione con la vittoria nel girone A del campionato di Serie C2 di futsal, ottenendo così la promozione in Serie C1. La squadra ha concluso il campionato al primo posto, garantendosi l'accesso alla categoria superiore. La promozione è stata ufficializzata con la fine delle partite e la classifica finale.

Il risultato, che riporta nella categoria la città dell'Arcangelo Michele (dove altre società hanno già militato), arriva al termine di un campionato durissimo, battagliando in vetta con il conterraneo Lucera e con le molfettesi Melphicta e Vicente Molfetta. Vittoria che arriva alla penultima giornata: i garganici riposeranno nell'ultimo turno, dunque questa sarebbe stata a prescindere l'ultima opportunità. La gara finale racconta tanto le difficoltà, sia del percorso vincente del Monte Sant'Angelo C5, sia delle problematiche che vive la Serie C2, il più basso livello del futsal regionale. Il Nettuno Bisceglie gioca, infatti, al Centro Sportivo Aurora: ben tenuto, ma sicuramente non adeguato a campionati FIGC. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo C5, vittoria del campionato e promozione Articoli correlati Monte Sant’Angelo: sparatoria, un uomo ferito e il monito del sindacoUna sparatoria verificata nel centro di Monte Sant'Angelo ha lasciato un uomo di quarantquattro anni ferito al bacino da un colpo di pistola calibro... Monte Sant’Angelo: doppio appuntamento con il documentario “L’Eterna Domanda” del regista Domenico RignaneseMartedì 17 marzo l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ospiterà la prima proiezione del documentario L’Eterna Domanda, opera del regista... Tutto quello che riguarda Monte Sant'Angelo C5 vittoria del... Monte Sant'Angelo, continua il cammino verso la Capitale italiana della Cultura 2025MONTE SANT'ANGELO - A pochi giorni dall’audizione al ministero della Cultura dinanzi alla giuria che deciderà quale delle 10 città finaliste sarà capitale italiana della cultura nel 2025, Monte ... lagazzettadelmezzogiorno.it Monte Sant’Angelo tra le finaliste Capitale Italiana Cultura 2025Un Monte in cammino è il titolo del dossier della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025 di Monte Sant’Angelo come capofila dell’intero territorio del Gargano. Il viaggio della Città ... affaritaliani.it