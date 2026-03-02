Siderurgico di Taranto | morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria | cordoglio verifiche in corso Taranto Libera | mercoledì corteo e querela

Un operaio di 36 anni è morto questa mattina nel siderurgico di Taranto, dopo essere caduto da circa dieci metri di altezza. L’incidente si è verificato nell’area agglomerato dell’impianto, coinvolgendo un lavoratore dell’indotto ex Ilva. Le autorità stanno conducendo verifiche, mentre l’azienda è in amministrazione straordinaria. Il sindacato Taranto Libera ha annunciato un corteo e ha promesso una querela.

Un lavoratore dell'indotto ex Ilva è morto stamattina nel siderurgico di Taranto, area agglomerato. Loris Costantino, 36 anni, è caduto da un'altezza di circa dieci metri stando a fonti. A causa del cedimento del piano di calpestio il volo nel vuoto. L'operaio è stato portato, cosciente, all'infermeria dello stabilimento di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Trasportato successivamente all'ospedale "Santissima Annunziata" è morto. A gennaio, a causa del cedimento di un tratto di piano di calpestio, era morto un altro operaio. (aggiornamento: secondo altre fonti Loris Costantino aveva 25 anni)