Siderurgico di Taranto | riavviato l’altoforno 2 Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria

L’altoforno 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto riprende a funzionare dopo mesi di inattività, causa le restrizioni imposte dall’amministrazione straordinaria. Le operazioni di riavvio sono state completate dopo un intervento di manutenzione e aggiornamento delle attrezzature. La ripresa si è resa possibile grazie a un investimento mirato per migliorare la produttività e la sicurezza. La ripartenza segna un passo importante per il futuro dell’acciaieria e per l’occupazione locale.

© Noinotizie.it - Siderurgico di Taranto: riavviato l’altoforno 2 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria

Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria rende noto che, a conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l'Altoforno 2 è entrato in marcia. Il riavvio dell'impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, si inserisce nelle azioni e nell'impegno dell'attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso.