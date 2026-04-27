Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel parco di via Pertini sabato 25 aprile ed è attualmente in prognosi riservata. I residenti della zona criticano le condizioni di sicurezza, definendola invivibile. L’amministrazione comunale ha annunciato un incremento del 23,9% delle pattuglie di controllo tra il 2025 e il 2026, in risposta alle recenti vicende di cronaca.

VIA BONO. L’uomo di 43 anni aggredito sabato 25 aprile è ancora in prognosi riservata. L’assessore: «Controlli potenziati, 23,9% di pattuglie in più tra 2025 e ’26». Il 43enne nordafricano accoltellato è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma non rischia la vita. È stato invece arrestato dagli agenti delle Volanti l’uomo che sabato 25 aprile alle 19.30 lo ha aggredito nel parco Pertini di via Moretti-Bono, ferendolo all’addome e alla testa con una bottiglia rotta. Si tratta di un connazionale di 37 anni che è scappato insieme a un altro uomo subito dopo l’aggressione ma, dopo aver visionato le riprese delle telecamere, è stato identificato, fermato e portato in questura, mentre l’amico è riuscito a fuggire.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Accoltellato al parco di via Pertini: un arresto. I residenti: situazione invivibile

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