Accoltellamento al parco Pertini di via Bono | grave 43enne

Sabato sera, intorno alle 19:20, al Parco Pertini di via Bono a Bergamo, si è verificata una lite tra tre uomini di origine nordafricana, che si è conclusa con un accoltellamento. Un uomo di 43 anni è stato ferito gravemente e trasportato in ospedale. L'episodio è avvenuto a pochi passi dalla stazione e le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Bergamo. Accoltellamento sabato sera, 25 aprile, al Parco Pertini di via Bono, a poche centinaia di metri dalla stazione, dove intorno alle 19,20 si è verificata una violenta lite tra tre uomini, secondo le prime informazioni tutti di origine nordafricana. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, la discussione sarebbe rapidamente degenerata in un pestaggio all’interno dell’area verde. Durante l’aggressione, uno dei tre – un uomo di 43 anni – sarebbe stato colpito con un’arma da taglio all’addome. La vittima presentava anche una ferita alla testa ed è stata trovata cosciente, sebbene in condizioni preoccupanti e con una copiosa perdita di sangue.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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