Una notte di violenza si è verificata in via della Guerrina a Monza, dove una donna è stata accoltellata alla schiena e alla gola. Un video mostra i momenti dell’aggressione, che ha portato a un tentato omicidio. La scena si è svolta in strada e ha attirato l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Notte di violenza a Monza, dove un’aggressione sfociata in tentato omicidio ha sconvolto la zona di via della Guerrina. I fatti risalgono all’8 febbraio 2025, quando due giovani hanno preso di mira alcune donne presenti in strada. Intorno all’una e mezza, i due ragazzi – tra cui un 21enne – si sono avvicinati a due donne con la scusa di chiedere informazioni. Le potenziali vittime, intuito il pericolo, sono riuscite ad allontanarsi rapidamente evitando il peggio. Una terza donna, loro conoscente, è stata invece raggiunta e aggredita. Si tratta di una 24enne di origine brasiliana, presente sul posto per svolgere attività di prostituzione. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, la giovane è stata prima colpita con un pugno al volto e poi accoltellata più volte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accoltellata alla schiena e alla gola, orrore in strada su una donna: il VIDEO, agghiacciante

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