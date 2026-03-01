E' ancora giallo per l' accoltellamento in tangenziale | camionista 45enne colpito dopo una lite

Un uomo di 45 anni è stato accoltellato in un’area di servizio sulla tangenziale poco dopo le 5.30 di sabato 28 febbraio, in seguito a una lite. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, che si è verificato nei pressi dell’ingresso di via Mantova. La dinamica dell’incidente e l’identità delle persone coinvolte sono ancora al vaglio degli investigatori.

Continuano le indagini dopo il grave episodio, avvenuto poco dopo le 5.30 di sabato 28 febbraio all'interno di un'area di servizio lungo la tangenziale, nei pressi dell'ingresso di via Mantova. Un camionista moldavo di 45 anni è stato accoltellato al braccio da una persona non ancora identificata.