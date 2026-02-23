Roma omicidio all’Aurelio | muore in strada dopo un accoltellamento

Un uomo straniero è stato ucciso a Roma, in piazza San Giovanni Battista della Salle, dopo un’aggressione con arma da taglio. La causa dell’evento sembra essere una lite tra extracomunitari, che ha portato all’accoltellamento fatale. Testimoni riferiscono di aver visto la vittima soccorsa da passanti prima che arrivassero le forze dell’ordine. La scena si è svolta in pieno giorno, lasciando la zona sotto shock. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione.

Roma, 23 febbraio 2026 – Un uomo, straniero, è morto dopo essere stato accoltellato a piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma da altri extracomunitari. E’ successo intorno alle 13.45 e la vittima è stata colpita con un’arma da taglio al costato. Dopo le ricerche avviate, due uomini sono stati rintracciati e fermati e la loro posizione è ora al vaglio dei carabinieri. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro. Emergenza sicurezza all’Aurelio. Circonvallazione Cornelia e, più in generale, il quartiere Aurelio a pochi passi dal centro storico di Roma, sono una zona all’apparenza tranquilla che, da due anni a questa parte, è diventata “terra” dei cosiddetti “ Maranza “, un gruppo di nordafricani che ha preso il controllo del territorio costringendo gli abitanti a un vero e proprio coprifuoco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cornelia, paura a Roma: omicidio e coprifuoco nel quartiere Aurelio. Un episodio di violenza ha scosso il quartiere Cornelia a Roma, provocando paura tra i residenti.

