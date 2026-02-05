Nella notte, a Giugliano, un uomo ha accoltellato la compagna alla gamba e alla schiena in una sosta di parcheggio lungo l’Asse Mediano. La donna è stata portata in ospedale e operata d’urgenza. La polizia sta indagando sui motivi di questa aggressione.

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano, nel territorio di Giugliano. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla trentina, originario di Pozzuoli, avrebbe accoltellato la compagna al termine di una lite. La donna, nel tentativo di fuggire dall’auto, è stata colpita con più fendenti alle gambe e alla schiena. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Pineta Grande, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è riuscita e la paziente è viva; resta ora in osservazione per il delicato decorso post-operatorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - ?Giugliano, accoltella la compagna alla gamba e alla schiena: donna operata d'urgenza

Approfondimenti su Giugliano Accoltellamento

Un uomo di 47 anni ha aggredito la moglie di 42 anni a Carmignano, in provincia di Prato, colpendola con un coltello alla schiena.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Carmignano dopo aver ferito la moglie con un coltello.

Ultime notizie su Giugliano Accoltellamento

