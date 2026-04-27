Accessiway assume in Italia

Accessiway ha annunciato un nuovo piano di assunzioni in Italia. La società europea specializzata nel settore ha avviato un programma per incrementare il proprio personale nel paese. La strategia di assunzioni riguarda diverse figure professionali e mira a rafforzare le attività locali. L'iniziativa è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’azienda, senza indicare dettagli sui numeri o le posizioni specifiche aperte.

NUOVO PROGRAMMA di assunzioni di personale per Accessiway. La realtà europea impegnata nella promozione dell’accessibilità digitale, annuncia un’importante evoluzione della propria identità visiva e l’apertura di nuove posizioni in Italia, assieme al lancio del nuovo progetto editoriale ’Ctrl + Alt + Include’ un podcast nato per abbattere le barriere del mondo digitale. Questa trasformazione riflette una nuova fase di crescita dell’azienda assieme alla volontà di evolvere il suo posizionamento come partner strategico capace di integrare l’accessibilità per le aziende fin dalle prime fasi di progettazione di ogni esperienza digitale. Con...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accessiway assume in Italia Notizie correlate Leggi anche: Nato,Italia assume guida comando Napoli Fibra ottica: 250 nuovi tecnici, FiberCop assume in tutta ItaliaFiberCop avvia l’assunzione di 250 tecnici on field su tutto il territorio nazionale per potenziare la gestione della rete FTTH. Contenuti di approfondimento Si parla di: Accessiway assume in Italia. Accessiway assume in ItaliaNUOVO PROGRAMMA di assunzioni di personale per Accessiway. La realtà europea impegnata nella promozione dell’accessibilità digitale, annuncia un’importante evoluzione ... msn.com Iubenda e AccessiWay uniscono le forze: nasce in Italia il polo globale della compliance onlineteam.blue, leader europeo nella fornitura di soluzioni SaaS per la presenza e il business online, nato dalla combinazione dei gruppi Register, Combell e TransIP, che serve oltre 3,5 milioni di clienti ... 01net.it