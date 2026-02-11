NatoItalia assume guida comando Napoli

Questa mattina si è appreso che l’Italia, e in particolare Napoli, sarà al centro di una nuova fase di leadership nella struttura di comando della Nato. Gli alleati europei rafforzano i loro ruoli e assumono responsabilità più strategiche, segnando un passo importante nel ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. La decisione è stata comunicata durante una riunione dei vertici alleati, e ora si attende di vedere come questa nuova posizione influenzerà le future operazioni militari e le alleanze in regione.

15.25 "Gli alleati europei assumono nuovi ruoli di leadership nella struttura di comando della Nato". Lo annuncia la portavoce dell'Alleanza Atlantica,Hart. L'Italia assumerà il comando di Napoli, il Regno Unito quella di Norfolk e la Germania e la Polonia condivideranno la leadership di Brunssum,nei Paesi Bassi. Gli Usa, alla guida del comando marittimo, conserveranno i comandi terrestre e aereo. "E' una decisone storica", ha detto il presidente del comitato militare della Nato, l'amm.Cavo Dragone.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

