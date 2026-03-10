Accesa lite tra due attori sul set di Harry Potter l'azienda fissa un protocollo anti-bullismo | in cosa consiste

Sul set della serie di Harry Potter si è verificato un episodio di lite tra due attori giovani. I media inglesi riferiscono che i due sono stati visti litigare e uno avrebbe detto all’altro:

Sul set della serie di Harry Potter si è verificato un episodio di bullismo. Secondo i media inglese, due giovani attori della serie sono stati visti litigare e uno di loro avrebbe detto all'altro "ti prenderò dopo le riprese". I vertici dell'azienda hanno messo in atto un protocollo anti-bullismo: ecco in cosa consiste.