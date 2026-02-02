Geolier in tuta a Che Tempo Che Fa si scusa con Fazio | L'avevo chiesto poi la dedica a Chiara Frattesi

Questa sera a Che Tempo Che Fa, Geolier si presenta in tuta e chiede scusa a Fabio Fazio:

Geolier si presenta in tuta da Fabio Fazio per onorare una promessa fatta nei suoi testi. Non mancano i momenti di tenerezza: gli occhi lucidi e la dedica pubblica a Chiara Frattesi, presente in studio: "Lo sai, quella canzone è dedicata a te".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Geolier - TUTTO È POSSIBILE feat. Pino Daniele (Lyric Video)

