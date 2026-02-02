Geolier in tuta a Che Tempo Che Fa si scusa con Fazio | L'avevo chiesto poi la dedica a Chiara Frattesi
Questa sera a Che Tempo Che Fa, Geolier si presenta in tuta e chiede scusa a Fabio Fazio:
Geolier si presenta in tuta da Fabio Fazio per onorare una promessa fatta nei suoi testi. Non mancano i momenti di tenerezza: gli occhi lucidi e la dedica pubblica a Chiara Frattesi, presente in studio: "Lo sai, quella canzone è dedicata a te".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Geolier Fazio
Che tempo che fa, Fazio e la dedica commossa a Ornella Vanoni
Fabio Fazio commosso ricorda Ornella Vanoni a Che tempo che fa: “Questa puntata non è come le altre”
Geolier - TUTTO È POSSIBILE feat. Pino Daniele (Lyric Video)
Ultime notizie su Geolier Fazio
Argomenti discussi: Che tempo che fa, pagelle: Belen rinata (9), Albanese e i funghi (7,5), le due letterine di Littizzetto (8), il Tavolo e il quiz sul...
La Ruota della Fortuna mette in difficoltà Geolier: non sa rispondere a una domanda su se stessoIl rapper partenopeo Geolier si è reso protagonista di un divertente siparietto social, allorché ... msn.com
Geolier: «Forse non volevo fare un pezzo con 50 Cent, io volevo essere 50 Cent»Col disco in vetta, Geolier parla del desiderio di porsi sempre nuovi traguardi, una cima dopo l’altra. Con Napoli nel cuore, la libertà come conquista, il mondo come limite ... gqitalia.it
Corriere della Sera. . Alberto Trentini, ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", sul Nove, ha raccontato la sua detenzione nel carcere del Rodeo a Caracas, in Venezuela. Il cooperante di Venezia è stato liberato dopo 423 giorni, in seguito alla caduta del r - facebook.com facebook
Il cooperante veneziano a Che tempo che fa ha raccontato i 423 giorni di detenzione in Venezuela. In prima fila, la madre Armanda x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.