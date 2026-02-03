Taekwondo campionati interregionali | i ragazzi delle Fiamme Oro fanno incetta di medaglie

I giovani atleti delle Fiamme Oro hanno dominato i campionati interregionali di taekwondo, portando a casa un totale di nove medaglie. Tre ori, tre argenti e tre bronzi: un risultato che mette in mostra la forza del gruppo sportivo della Polizia di Stato. La squadra si è distinta in tutte le categorie, dimostrando entusiasmo e determinazione. Ora si pensa già alle prossime sfide, con la volontà di continuare a crescere e ottenere altri successi.

