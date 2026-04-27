Accadde oggi | 27 aprile il giorno dei quattro papi

Il 27 aprile si è svolto un evento storico in Vaticano, quando il Papa ha proclamato santi due ex pontefici attraverso la canonizzazione. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli riuniti in piazza San Pietro, che hanno espresso entusiasmo e commozione. La proclamazione ha rappresentato un momento importante per la Chiesa cattolica, coinvolgendo un vasto pubblico presente e trasmesso in diretta.

Il 27 aprile 2014 fu un giorno decisamente importante per il mondo ecclesiastico, e non solo: alle 10:15, Papa Francesco, tramite canonizzazione, proclamò Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, scatenando una vera e propria ovazione che inondò tutta piazza San Pietro.Papa Francesco li descrisse come “due uomini coraggiosi che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio e della sua misericordia e che pure hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace”. Bergoglio, poco prima, abbracciò Joseph Ratzinger, pontefice emerito, che si sedette poi accanto agli altri cardinali e partecipò alla concelebrazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 27 aprile, il giorno dei quattro papi Comment transformer le chaos en musique Avec Ibrahim Maalouf | LA GRANDE GALERIE Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Lunedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Almanacco | Venerdì 27 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoRoma viene proclamata capitale del Regno d'Italia, esce nelle sale il primo film della saga di Fantozzi, Silvio Berlusconi vince le sue prime... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Almanacco | Lunedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; L'oroscopo di lunedì 27 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; ‘After Vinitaly’: lunedì 27 aprile dalle ore 18, con degustazioni e cena al Bistrot Cavour; Oroscopo di oggi 27 aprile 2026: le previsioni segno per segno. Almanacco | Lunedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoAndrew Cunanan uccide Jeffrey Trail; sarà il primo di cinque delitti fra cui, nel luglio successivo, quello in cui assassinò lo stilista Gianni Versace: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del ... modenatoday.it Francesco Emilio Borrelli. Platon Davydov · Sadness. ACCADDE OGGI La notte tra il 26 ed il 27 aprile del 2020 a #Napoli morì l’agente scelto Polizia di Stato Lino Apicella, 37 anni. #Vittima del dovere. Era in servizio con un collega. Insieme i due intervenirne - facebook.com facebook