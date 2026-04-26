Almanacco | Lunedì 27 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 27 aprile, nel calendario gregoriano, corrisponde al 117° giorno dell'anno, con 248 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di San Simeone e si ricorda il proverbio riferito ai mesi di aprile e maggio. Tra gli eventi storici accaduti in questa giornata, nel 1909, il sultano di Turchia Abdul-Hamid II viene deposto. È una giornata che include anche ricorrenze di compleanni e altri episodi di rilievo.

Lunedì 27 Aprile è il 117° giorno del calendario gregoriano. Mancano 248 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San SimeoneProverbio di AprileAprile carciofaio, maggio ciliegiaioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1909 – Il sultano di Turchia Abdul-Hamid II viene.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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