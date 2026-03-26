Il 27 marzo è il 87° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 278 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo del giorno, San Ruperto, che era vescovo. Tra gli eventi e le ricorrenze di oggi, si ricorda anche un proverbio riferito al mese di marzo, che dice:

Roma viene proclamata capitale del Regno d'Italia, esce nelle sale il primo film della saga di Fantozzi, Silvio Berlusconi vince le sue prime elezioni politiche Venerdì 27 Marzo è l'87° giorno del calendario gregoriano. Mancano 278 giorni alla fine dell'anno. 1855 – Il geologo canadese Abraham P. Gesner brevetta negli USA il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio 1941 - Attacco su Pearl Harbor: la spia giapponese Takeo Yoshikawa giunge a Honolulu e inizia a studiare la Flotta degli Stati Uniti di stanza a Pearl Harbor 1985 – Le Brigate Rosse uccidono all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Almanacco | Venerdì 27 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

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