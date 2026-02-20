Abusi su minorenne ricoverata arrestato operatore socio sanitario

Un operatore socio sanitario di Monte di Procida è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi su una minorenne ricoverata in ospedale. La polizia ha raccolto prove che indicano come l’uomo abbia approfittato della vulnerabilità della giovane durante il suo turno di servizio. La ragazza, in cura per problemi di salute, avrebbe subito comportamenti inappropriati ripetuti nel tempo. L’arresto è stato eseguito questa mattina, mentre l’indagato si trova ora nel carcere di Napoli. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Abusi sessuali ai danni di una minorenne ricoverata: è l'accusa che i carabinieri di Monte di Procida (Napoli) e la Procura (IV Sezione, "fasce deboli della popolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) contestano a un operatore socio sanitario a cui è stato notificato un arresto in carcere per violenza sessuale pluriaggravata su minore. Il provvedimento, emesso dl gip di Napoli, è frutto di un'attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla minorenne che agli inquirenti ha riferito una serie di abusi subiti quando era ricoverata in una struttura sanitaria.