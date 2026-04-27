In Abruzzo si registra un raccolto record di fragole e asparagi, frutto di condizioni meteorologiche favorevoli. Tuttavia, l'aumento della produzione ha portato a un calo dei prezzi sul mercato, creando difficoltà per gli agricoltori. La sovrapproduzione rischia di compromettere la redditività delle aziende agricole, che si trovano a dover affrontare un mercato saturo di prodotti.

? Cosa sapere L'abbondanza di raccolti in Abruzzo dopo il maltempo spinge verso il basso i prezzi.. L'eccesso di offerta di fragole e asparagi mette a rischio la redditività aziendale.. L’abbondanza di raccolti in Abruzzo sta spingendo verso il basso i prezzi agricoli, colpendo duramente le aziende che devono gestire l’eccesso di offerta dopo il maltempo di inizio mese. La stagione primaverile nel settore ortofrutticolo regionale ha subito una brusca accelerazione grazie al miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, questa ripresa produttiva sta creando un paradosso economico: la disponibilità di prodotti freschi è aumentata sensibilmente, ma la domanda non riesce a sostenere i volumi raccolti, innescando una forte pressione sui listini alla produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, raccolti record: il paradosso che schiaccia gli agricoltori

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