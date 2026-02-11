Abruzzo vitivinicolo | tra giacenze record e richiesta di aumentare la produzione di uva Un paradosso in atto

Tra le cantine abruzzesi cresce la richiesta di aumentare le rese di uva, passando da 300 a 400 quintali per ettaro. Nel frattempo, le giacenze di vino nelle cantine sono ai massimi storici, creando un paradosso evidente: si produce di più, ma le scorte non diminuiscono. La situazione mette in crisi i produttori, che si trovano a dover gestire un surplus di vino mentre spingono per una maggiore produzione di uva.

Abruzzo, il Paradosso del Vino: Più Uva in Cantina, Nonostante le Giacenze. La richiesta delle cantine abruzzesi di aumentare le rese viticole, da 300 a 400 quintali per ettaro, solleva un paradosso nel panorama vitivinicolo italiano, già gravato da un eccesso di giacenze. Questa decisione è sostenuta dalle cantine sociali regionali, con il supporto di Coldiretti e altre associazioni di categoria, e contrasta con le recenti raccomandazioni di moderazione nella produzione, espresse da figure autorevoli come Angelo Gaja. Questa spinta a incrementare la produzione avviene in un momento in cui i consumi di bevande alcoliche sono in calo, rendendo la strategia discutibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Abruzzo Vitivinicolo

Ultime notizie su Abruzzo Vitivinicolo

