‘Abitavo a Penny Lane’ il tuffo di Bertoncelli nel decennio d’oro della musica

Un giornalista fornisce una panoramica sulla carriera di Bertoncelli attraverso il suo coinvolgimento nel mondo musicale degli anni d’oro. Nel testo si menziona una citazione di Roberto Vecchioni, che commenta positivamente quel periodo, e si fa riferimento a una sua opera intitolata “Abitavo a Penny Lane”. La narrazione si concentra sui ricordi e sugli aspetti legati alla musica di quegli anni senza entrare in dettagli personali o analisi approfondite.

Prendo in prestito una frase di Roberto Vecchioni (che l’autore d cui parlo dopo probabilmente friggerebbe sulla graticola): “Formidabili quegli anni”. Erano gli anni Settanta e furono – come del resto quelli subito precedenti – un’esplosione di musica (beh, non solo di musica). Ma fu proprio in quegli anni che la musica si prese il posto che le spettava nell’editoria e nelle radio. Apro una parentesi: restano per me inspiegabili certi movimenti culturali, la loro genesi, la loro produzione di geni, e a me cinefilo vengono alla mente il neorealismo, la commedia all’italiana, il nuovo cinema americano. Chiusa parentesi e torniamo a prima. Fu...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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