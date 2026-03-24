Riccardo Bertoncelli, maestro laureato della critica musicale italiana, nella sua autobiografia giovanile “Abitavo a Penny Lane” (Feltrinelli) già nelle prime pagine evoca John Peel, leggendario disc jockey della Bbc, e fa benissimo: loro sono due protagonisti, magnificamente in sintonia seppure geograficamente lontani, d’una vicenda ormai scomparsa e remota, incarnandone e descrivendone in pieno il romanticismo. Al duo aggiungerei in sovrappiù Lester Bangs, critico americano che per certi versi è stato l’interfaccia d’oltreoceano di Riccardo: per entrambi la musica rock è stata soprattutto un affare privato, una cosa da vivere e consumare in solitudine, al confortante riparo delle mura domestiche, un’avventura densamente teorica, salgariana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quelle di Bertoncelli sono memorie di un ostinato cacciatore di dischi nell’età dell’oro del rock

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