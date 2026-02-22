Fantasmi del passato | la Juventus sprofonda nel peggior decennio e mezzo della sua storia

La Juventus attraversa il suo peggior decennio e mezzo a causa di una serie di sconfitte e risultati deludenti, che hanno minato la fiducia della tifoseria. Le ultime stagioni hanno visto un calo di rendimento e alcune scelte sbagliate, influenzando negativamente la classifica e il morale della squadra. La crisi si riflette anche nelle difficoltà di mantenere i giocatori chiave e nel ridimensionamento degli obiettivi sportivi. La società ora cerca di invertire questa tendenza negativa.

Per i puristi dell'estetica bianconera, il presagio del declino era già impresso nelle trame di una maglia che, con le sue righe orizzontali in stile Celtic Glasgow, sembra aver profanato la tradizione ancor prima che il campo emettesse le sue sentenze. Tuttavia, la crisi della Juventus è oggi una realtà tangibile e documentata da numeri che definire impietosi sarebbe un eufemismo. La sconfitta interna contro il Como non è stata che l'ultimo atto di una sequenza da incubo: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con un bilancio difensivo catastrofico di quindici gol incassati.