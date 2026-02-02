A che punto sono i Pug nei comuni piacentini? Online la mappa interattiva

È online una nuova mappa interattiva che mostra lo stato dei Piani Urbanistici Generali nei comuni piacentini. La piattaforma permette ai cittadini di capire facilmente quali progetti sono in vigore e quali sono ancora in fase di definizione. Basta pochi click per consultare le mappe e rimanere aggiornati sulla pianificazione urbanistica della zona.

La nuova piattaforma realizzata dalla Provincia: «Punto di riferimento importante per i cittadini che desiderano informarsi sullo sviluppo del proprio territorio» È online la nuova piattaforma informativa dedicata alla Strumentazione Urbanistica Comunale, in vigore e in itinere. «Uno strumento realizzato per garantire la massima trasparenza e pubblicità – scrive la Provincia di Piacenza - offrendo una visione completa e aggiornata del quadro della pianificazione urbanistica comunale nel rispetto dei principi della Legge Regionale n. 242017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

