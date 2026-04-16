Nuova legge regionale risorse stabili per difendere il reddito degli agricoltori piacentini

Una nuova legge regionale garantisce risorse stabili per il sostegno dei settori agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura nella provincia di Piacenza. L’approvazione di questa normativa è stata accolta positivamente da Coldiretti Piacenza, che ha commentato l’evento senza ulteriori dettagli. La legge mira a tutelare il reddito degli agricoltori e a rafforzare le imprese locali coinvolte in questi comparti.

Coldiretti Piacenza esprime soddisfazione per l’approvazione della nuova legge regionale a sostegno dei comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura. «Un provvedimento importante - riferisce l'associazione piacentina in una nota - che recepisce una delle richieste centrali.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate In migliaia in piazza con Coldiretti: “Difendere il reddito degli agricoltori”Perugia, 12 marzo 2026 – Trattori in strada ad aprire il corteo a cui hanno preso parte, secondo Coldiretti Umbria, oltre 2000 imprenditori agricoli,... Cultura, definite le linee della nuova legge regionale. Via libera a risorse economiche a tutela del patrimonio creativoUna legge regionale che mira a trasformare il comparto della cultura da "patrimonio da preservare a leva di sviluppo economico, crescita sociale e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agricoltura, via libera alla legge regionale per il sostegno ai comparti produttivi: Risorse concrete per le imprese; La Regione al fianco delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici; Aeroporti, nuova legge regionale: cosa cambia per Parma tra voli, logistica e investimenti; Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese. Agricoltura, approvata la nuova legge regionale: investimenti per 12 milioniInvestimenti pari a 12 milioni (4 milioni di euro l'anno per tre anni) per sostenere imprese agricole, zootecniche e ittiche. Norme a tutela dell’ape ... piacenzasera.it Coldiretti Piacenza Bene la legge regionale a sostegno del comparto agricoloCOLDIRETTI PIACENZA: BENE LA NUOVA LEGGE REGIONALE A SOSTEGNO DEI COMPARTI PRODUTTIVI - Accolta la richiesta avanzata da Coldiretti durante la ... piacenzasera.it Agropirateria, approvata la nuova legge sui reati agroalimentari: Coldiretti Calabria evidenzia un passaggio storico per la tutela della filiera e del Made in ItalyL’approvazione definitiva della legge sui reati agroalimentari segna una svolta attesa da anni... - facebook.com facebook In una nuova legge elettorale il 42% degli italiani approverebbe un eventuale premio di maggioranza per garantire stabilità. Il 68% tra gli elettori di maggioranza e il 30% tra l'opposizione x.com