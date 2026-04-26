Caso-Rocchi siamo davanti a una nuova Calciopoli?

Recentemente si è aperto un dibattito sulla possibilità che il caso-Rocchi rappresenti una nuova onda di scandalo nel calcio italiano. Le indagini in corso coinvolgono diverse figure e analizzano presunte irregolarità legate a decisioni arbitrali e a presunte pressioni esterne. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e pubblico, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità delle competizioni nazionali. Le autorità giudiziarie stanno valutando le prove raccolte, mentre si attendono ulteriori sviluppi.