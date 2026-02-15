Enorme voragine a Napoli | sospetta perdita d' acqua

Un grosso buco si è aperto nel quartiere Pianura, a Napoli, a causa di una perdita d'acqua sospetta. La voragine si è formata nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio, e ha causato disagi ai residenti e alle auto che transitano in zona. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda idrica per valutare i danni e bloccare la perdita. Un residente ha raccontato di aver sentito un forte boato prima che il terreno cedesse.

È accaduto in via Vicinale Monte, nel quartiere Pianura. Sul posto i tecnici di Abc per valutare eventuali infiltrazioni dalle condotte Un'enorme voragine si è aperta questo pomeriggio, 15 febbraio, nela quartiere Pianura, a Ovest di Napoli. La buca, di diversi metri quadrati, si è formata in via Vicinale Monte, zona via Grottole. Secondo quanto ricostruito fino a ora, a causarla sarebbe stata una perdite d'acqua dalle condotte sotterranee. Il maltempo prolungato ha fatto il resto, contribuendo allo sprofondamento. Sul posto, vigili del fuoco, polizia municipale e personale dell'Abc, l'azienda pubblica che gestisce l'infrastruttura idrica.