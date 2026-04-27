Dopo aver ottenuto una vittoria a San Piero in Bagno nella penultima giornata di campionato, la squadra si trova ora a due punti dalla capolista. L’allenatore ha commentato con un sorriso stanco, riconoscendo le difficoltà affrontate e la soddisfazione per il risultato finale. La partita ha avuto un peso importante nella corsa alla promozione, portando la squadra più vicina alla vetta della classifica.

Subito dopo il successo ottenuto a San Piero in Bagno nella penultima giornata di campionato, che ha proiettato la Spal a -2 dalla capolista Mezzolara, Carmine Parlato ha il sorriso tirato di chi se l’è vista brutta ma alla fine può finalmente scaricare la tensione. "Abbiamo sofferto, ma queste sono le partite più belle. Quelle che si vivono con più intensità possibile – confessa l’allenatore della Spal –. Avevo avvertito tutti sulle difficoltà che avremmo incontrato, dal campo ostico a una squadra avversaria niente male. Siamo andati subito sotto, e questo ci ha dato la sveglia e la continuità che avremmo dovuto avere fin dall’inizio. Il secondo gol subito? Sono cose che succedono, i ragazzi oggi sono stati straordinari perché nel corso della partita è successo di tutto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Abbiamo sofferto, sono le vittorie più belle"

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