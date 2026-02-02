Le funivie più belle d’Europa da Gubbio a Parigi passando per la Svizzera quali sono le più particolari

Le funivie di Gubbio, Parigi e della Svizzera attirano l’attenzione di chi cerca emozioni forti e viste mozzafiato. In Europa ci sono impianti che si distinguono per la loro particolarità: alcune sono tra le più ripide al mondo, altre collegano città a santuari e offrono panorami unici. Abbiamo deciso di raccogliere le più belle e suggestive, per chi vuole vivere un’esperienza diversa tra le vette e le città.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.