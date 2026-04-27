Abbandona lo scooter rubato per scappare a piedi | fermato con cocaina ed eroina

Un uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso con uno scooter rubato. Quando gli è stato chiesto di fermarsi, ha abbandonato il mezzo e ha tentato di scappare a piedi, senza riuscirci. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina. L’arresto è stato eseguito sul posto dai carabinieri intervenuti nell’area.

Sorpreso con uno scooter rubato, avrebbe cercato di fuggire a piedi senza riuscirvi e sarebbe stato poi trovato anche in possesso di droga. Nella notte di domenica 26 aprile, una nota di ricerca relativa ad un ciclomotore rubato poco prima mentre era parcheggiato in strada, ha messo in moto in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cortona, corriere della droga fermato alla stazione di Terontola: arrestata 30enne con 58 ovuli di cocaina ed eroinaUn presunto corriere della droga proveniente da Roma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cortona durante i controlli sul... Fermato dalla Finanza con 120 dosi di eroina e cocainaI militari del nucleo Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo Guardia di Finanza di Piacenza, insieme alle unità cinofile antidroga - hanno... Contenuti utili per approfondire Sfreccia su scooter rubato a Roma Est, inseguito e bloccato dai Carabinieri dopo la fugaNel corso di un controllo del territorio nella zona est di Roma, un intervento rapido dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha portato al recupero di uno scooter rubato e all’arresto ... ilmessaggero.it Folle fuga tra i palazzi sullo scooter rubato ai Parioli. Braccati e arrestati due giovaniA bordo di uno scooter rubato hanno seminato il panico in strada. In sella al motorino due giovani, di 17 e 18 anni, entrambi senza dimora e con precedenti, che sono stati arrestati dai carabinieri. romatoday.it