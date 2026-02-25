Fermato dalla Finanza con 120 dosi di eroina e cocaina

I militari del nucleo Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo Guardia di Finanza di Piacenza, insieme alle unità cinofile antidroga - hanno arrestato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Tutto è iniziato - spiegano le fiamme gialle - da un posto di controllo nei pressi della stazione di Piacenza, nel corso del quale veniva individuato un soggetto che, una volta notata la presenza dei finanzieri, cambiava repentinamente direzione di marcia. L’ambiguo e nervoso comportamento ha insospettito i militari che lo hanno subito fermato. Il ragazzo ha spiegato di essere arrivato a Piacenza con il treno nonostante tenesse in mano le chiavi di accensione di un'auto: un dettaglio che non è sfuggito ai militari che hanno trovato la sua vettura posteggiata davanti alla stazione. «Il veicolo - dice la Finanza - era gravato da una querela per appropriazione indebita causata dall’omessa riconsegna al termine del periodo di noleggio». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Spaccio, fermato un ragazzo con 11 dosi di eroina: scoperta altra droga in casaIl ragazzo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri domenica pomeriggio in via, dopo che gli agenti hanno trovato con lui 11 dosi di eroina.

