Volley Ravenna torna a Pineto | in palio il pass per la finale di Coppa Italia
Ravenna torna a giocare a Pineto, questa volta per la Coppa Italia. Dopo un mese dalla partita di andata, la squadra di coach Bellini cerca la qualificazione alla finale. Il match si annuncia acceso, con entrambe le formazioni decise a conquistare il pass in palio.
Esattamente un mese dopo la partita che chiuse il girone d’andata del campionato di A2 Credem Banca, la Consar Ravenna torna a Pineto per affrontare l’Abba. Questa volta è la gara di semifinale della Del Monte Coppa Italia (si gioca domani alle 20 al Pala Santa Maria, con diretta gratuita in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Ravenna Pineto
LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!
Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Chieri, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026.
Renate nella tana del Ravenna: in palio il pass per le semifinali
Il Renate affronta il Ravenna in una sfida decisiva per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, dopo la recente polemica di Pro Vercelli-Renate.
Ultime notizie su Ravenna Pineto
Argomenti discussi: Ravenna non riesce ad arginare la rimonta di Taranto; Consar Ravenna, più bassi che alti: a Taranto cade 3-2 in rimonta; Volley, la Consar al test della Virtus Aversa nella sfida per il terzo posto; Volley A2, è tornata la vera Consar Ravenna contro Aversa: il prossimo obiettivo è la finale di Coppa Italia.
Volley: Consar Ravenna torna a Pineto e questa volta c’è in palio il pass per la finale di Coppa ItaliaEsattamente un mese dopo la partita che chiuse il girone d’andata del campionato di A2 Credem Banca, la Consar Ravenna torna a Pineto per affrontare l’Abba. Questa volta è la gara di semifinale della ... ravennawebtv.it
Volley: La Consar Ravenna sbarca a Taranto per continuare a vincereAcquisito il pass per le semifinali di Coppa Italia, la Consar torna subito in campo per la 16esima giornata del campionato di A2 Credem Banca. La squadra di Valentini, terza in classifica con 31 punt ... ravennawebtv.it
Coppa Italia, il Maradona risponde presente La risposta del pubblico non si è fatta attendere per il quarto di Coppa Italia tra Napoli e Como, in programma martedì 10 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Curve superiori e Distinti sono - facebook.com facebook
#CoppaItalia, gli arbitri per i quarti di finale: #InterTorino a #Marchetti, #Fabbri dirige #AtalantaJuve x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.