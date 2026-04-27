Il nome di un ex calciatore del Milan è il più accreditato come possibile nuovo allenatore del Sassuolo qualora l’attuale tecnico lasci la squadra a fine stagione. Le voci sul cambio in panchina si fanno sempre più insistenti, mentre la stagione si avvicina alla sua conclusione. Le decisioni sulla guida tecnica del club sono al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori, con diverse ipotesi sul tavolo.

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© Calcionews24.com - Abate Sassuolo: forte gradimento per il tecnico! È il principale candidato in caso di addio di Grosso a fine stagione

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