Il Napoli potrebbe salutare Antonio Conte al termine di questa stagione, anche se il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027. La possibile partenza del tecnico si accompagna all’interesse di un altro club di Serie A, che potrebbe influenzare le decisioni future del club partenopeo. La situazione si va delineando mentre il campionato prosegue e le voci di mercato si intensificano.

Il Napoli rischia di perdere Antonio Conte al termine della stagione attuale, nonostante un contratto blindato fino al 30 giugno 2027. Le recenti tensioni nervose palesate dal tecnico leccese aprono una crepa nella pianificazione a lungo termine di Aurelio De Laurentiis, suggerendo un possibile ribaltone sulle panchine di Serie A che coinvolgerebbe direttamente la Roma e l’ Atalanta. Massimo Mauro, nell’ultimo editoriale “Visti dall’Ala” su La Repubblica, ha tracciato il perimetro di una crisi imminente. La proiezione vede Antonio Conte come principale candidato alla panchina dello Stadio Olimpico, qualora il rapporto tra la Roma e Gian Piero Gasperini dovesse interrompersi a causa dei dissidi interni con la dirigenza: “Ho visto un Antonio Conte estremamente teso; se oggi dovessi scommettere sulla sua permanenza a Napoli, direi di no.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Conte-Napoli, aria di addio a fine stagione: l’ombra della Roma sul tecnico

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#Napoli, il futuro di #Conte divide la città e tiene in bilico la panchina x.com