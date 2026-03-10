Aperto al traffico nuovo viadotto Ribuio dell' A1 tra Incisa e Firenze Sud Il timelapse dei lavori – Il video

Il nuovo viadotto Ribuio, situato sull’autostrada A1 tra Incisa e Firenze Sud, è stato aperto al traffico. Le operazioni di messa in esercizio sono state completate in tempi rapidi e senza intoppi, come mostrato dal video che riporta il timelapse dei lavori. L’inaugurazione si è svolta senza incidenti, confermando la conclusione delle operazioni di apertura in anticipo rispetto alle previsioni.

(Agenzia Vista) Firenze, 09 marzo 2026 Si sono concluse in tempo record le operazioni di messa in esercizio del viadotto Ribuio. L'infrastruttura, lunga 150 metri, fa parte del nuovo tratto in variante dell'A1. L'apertura al traffico si è svolta in due fine settimana, con il progressivo spostamento dei flussi veicolari sul nuovo tracciato. Alle operazioni hanno lavorato oltre 170 persone e più di 40 mezzi, su turni h24, con presidi operativi e assistenza alla viabilità sempre attivi. Un passaggio che consente l'avvio dei lavori di riqualificazione dello storico tracciato dell'Autosole, insieme al viadotto Massone e alla nuova galleria naturale San Donato, il Ribuio è uno degli interventi strategici dell'ampliamento tra Incisa e Firenze Sud.