A Zapponeta l’omaggio all’aps Ugo Ragusa e al crs Mauro Fatone
A Zapponeta si è svolta una cerimonia in ricordo di Ugo Ragusa e Mauro Fatone, rispettivamente presidente dell’associazione di volontariato e coordinatore dei servizi di emergenza. L’evento si è tenuto a quindici anni dalla loro scomparsa e ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali. Durante la giornata sono stati ricordati i due con discorsi e momenti commemorativi presso un luogo pubblico della città.
A 15 anni dal tragico evento, l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, renderà omaggio all’aps Ugo Ragusa e al crs Mauro Fatone, che persero la vita nel 2011, mentre erano in servizio, in un tragico incidente stradale. La cerimonia si terrà. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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