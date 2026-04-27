A Zapponeta l’omaggio all’aps Ugo Ragusa e al crs Mauro Fatone

A Zapponeta si è svolta una cerimonia in ricordo di Ugo Ragusa e Mauro Fatone, rispettivamente presidente dell’associazione di volontariato e coordinatore dei servizi di emergenza. L’evento si è tenuto a quindici anni dalla loro scomparsa e ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali. Durante la giornata sono stati ricordati i due con discorsi e momenti commemorativi presso un luogo pubblico della città.