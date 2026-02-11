Ex Reggiani Civettini Crs in Giappone | Ho incontrato Tadao And? | affascinato dal suo progetto

Bergamo, il quartiere si sveglia sotto il rombo di martelli e seghe. Civettini, ex Reggiani di Crs, si trova in Giappone e racconta di aver incontrato Tadao Ando, con cui è rimasto affascinato dal suo progetto. Mentre le macchine continuano a lavorare, lui si ferma a riflettere sulla visita e sulle idee che ha portato a casa.

Bergamo. Il rumore incessante dei martelli pneumatici e delle seghe automatiche taglia l'aria del quartiere. Ormai da qualche settimana ruspe e operai sono al lavoro per bonificare gli edifici dell' ex Reggiani Macchine e gli spazi aperti dell'area nord della vecchia fabbrica, il preludio a un progetto di riqualificazione che promette di restituire alla città un pezzo importante della sua storia. Dopo quasi vent'anni di traversie, lo scorso dicembre l'area dell'ex stabilimento cittadino ha finalmente trovato una nuova destinazione urbanistica: entro il 2029 la porzione settentrionale del comparto ospiterà la nuova sede di Crs Impianti e Costruzioni, azienda di Gorle che ha acquisito dal Gruppo Manzi metà del compendio (quasi 50 mila metri quadrati).

