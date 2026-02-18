San Mauro Pascoli | Scarpe in omaggio ai neonati un rito che celebra storia e futuro del territorio

A San Mauro Pascoli, Orest e Giada sono diventati i primi neonati del 2026, e il comune ha deciso di consegnare loro delle scarpe in omaggio per salutare il nuovo anno. La tradizione mira a rafforzare il legame tra passato e futuro del territorio, coinvolgendo anche i genitori e le loro famiglie in un momento di festa. La cerimonia si è svolta nella piazza principale, davanti a numerosi cittadini e autorità locali, che hanno assistito con entusiasmo alla consegna simbolica.

San Mauro Pascoli: Un Benvenuto in Piccolo per Grandi Arrivi. San Mauro Pascoli ha celebrato l'inizio del 2026 con un gesto che affonda le radici nella sua storia: la consegna di mini scarpe a Orest e Giada, i primi bambini nati nel comune quest'anno. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale il 18 febbraio 2026, è un omaggio alla tradizione calzaturiera del paese e un caloroso benvenuto alle nuove famiglie. Un Rito che Parla di Storia. San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena, ha da sempre legato il suo nome alla produzione di calzature di qualità. La tradizione artigianale, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un elemento distintivo dell'identità locale e un motore importante per l'economia del territorio.