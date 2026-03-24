Opera teatrale della drammaturga australiana Suzie Miller, “Prima Facie” mette in scena la storia di Tessa, un’avvocata penalista spesso impegnata in casi di violenza sessuale.Un evento sconvolgente la porterà ad una profonda riflessione sul concetto di giustizia, in un sistema giudiziario spesso contraddittorio. Lo spettacolo affronta con intensità e sensibilità temi oggi più che mai urgenti: la violenza di genere e il consenso, mettendo in evidenza il divario che spesso separa la giustizia formale da quella realmente vissuta. In un momento storico in cui il dibattito su parità di genere, giustizia e diritti delle vittime è al centro dell’agenda pubblica, “Prima Facie” si impone come un’opera necessaria, capace di generare riflessioni profonde, diventando un invito ad agire come parte attiva di un cambiamento concreto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Al Teatro Colosseo di Torino va in scena "Prima Facie"

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