Al Teatro Gioiello va in scena l' imprevedibile | arriva BLUE il musical creato sul momento

Al Teatro Gioiello di Torino si svolge uno spettacolo unico nel suo genere, intitolato

Un titolo, un suggerimento dal pubblico e il sipario si alza su una storia che non esisteva fino a un secondo prima: mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2026 il Teatro Gioiello di Torino ospita "B.L.U.E. – Il musical completamente improvvisato", l'acclamato show della compagnia I Bugiardini.Un'opera.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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