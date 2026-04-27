A scuola l’infarinatura non serve

Clizia Carminati ha spiegato al Post che, secondo lei, un’infarinatura generale non è sufficiente per affrontare le sfide scolastiche. Ha illustrato i motivi che hanno portato alla stesura di determinate linee guida o proposte, senza entrare in dettagli specifici. La sua posizione si concentra sulla necessità di un approccio più approfondito e mirato rispetto alla semplice conoscenza di base.

Lo dice Clizia Carminati, spiegando al Post i ragionamenti che hanno portato alla scrittura delle nuove Indicazioni nazionali per la letteratura di cui si sta discutendo in questi giorni Le nuove Indicazioni nazionali del ministero dell’Istruzione e del Merito sulla letteratura (quelle che impropriamente vengono chiamate “programmi scolastici”) prevedono di affrontare l’insegnamento in modo diverso. Visto che se ne sta discutendo molto (soprattutto della scelta di spostare lo studio dei Promessi sposi dal secondo al quarto anno di liceo) la professoressa associata di Letteratura italiana all’università di Bergamo Clizia Carminati, fra i tre autori delle Indicazioni Nazionali, spiega qui i ragionamenti che hanno portato a queste conclusioni.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - A scuola l’infarinatura non serve Notizie correlate Scuola, precari lanciano l’ultimatum: serve un decreto d’urgenzaIl Coordinamento Docenti Precari ha inviato una comunicazione formale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per denunciare l’attuale stato di... Scuola Randaccio nel caos: serve un fondo per la sicurezzaIl plesso scolastico Randaccio di Casal Bertone è al centro di una serrata battaglia politica e amministrativa dopo che l’Assemblea Capitolina ha... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nuove indicazioni nazionali: al liceo vengono ridimensionati I Promessi Sposi e la Divina Commedia. Spazio agli autori contemporanei; Docenti precari: meno assunzioni al 30 giugno, si riduce l'organico di fatto. Con il calo delle iscrizioni scattano gli accorpamenti. Il Ministero invia la nota agli USR; Via al percorso di riforma, ecco come cambieranno i licei: addio geostoria, arriva l'intelligenza artificiale; Perché cambiare il modo in cui si studiano I promessi sposi. A scuola l’infarinatura non serveLo dice Clizia Carminati, spiegando al Post i ragionamenti che hanno portato alla scrittura delle nuove Indicazioni nazionali per la letteratura di cui si sta discutendo in questi giorni ... ilpost.it 7 maggio Sciopero della Scuola. Contro la leva, la guerra e la scuola classista di Valditara: dalla riforma dei tecnici alle nuove linee guida dei licei. - facebook.com facebook Un decreto interministeriale atteso, discusso, ma per molti versi ancora insufficiente. È il bilancio che la Uil Scuola ha tratto al termine dell’incontro di oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicato alla bozza che definisce gli indicatori… x.com