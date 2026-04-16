Scuola Randaccio nel caos | serve un fondo per la sicurezza

La scuola Randaccio di Casal Bertone è al centro di un acceso dibattito tra politica e amministrazione dopo che l’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione per chiedere al Comune di Roma di individuare risorse dedicate alla sicurezza della struttura. La questione riguarda l’assenza di fondi specifici destinati alla manutenzione e alla protezione dell’edificio scolastico, che si trova in condizioni di precarietà.

Il plesso scolastico Randaccio di Casal Bertone è al centro di una serrata battaglia politica e amministrativa dopo che l’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione per sollecitare il Comune di Roma a trovare le risorse necessarie per la sicurezza dell’edificio. La proposta, avanzata dai consiglieri del Partito Democratico, mira a sbloccare i fondi per un intervento di manutenzione straordinaria indispensabile per ripristinare la piena funzionalità della struttura, parte dell’istituto comprensivo Piersanti Mattarella. Mesi di disagi tra aule affollate e mense chiuse. La realtà quotidiana degli studenti di Casal Bertone è segnata da criticità che durano ormai da molto tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Randaccio nel caos: serve un fondo per la sicurezza Notizie correlate Casal Bertone, servono 4 milioni di euro per mettere in sicurezza la scuola RandaccioI problemi della scuola Randaccio di Casal Bertone sono sbarcati in assemblea capitolina. "Scuola Rodari: criticità strutturali e sicurezza esterna, serve un intervento immediato”"Risulta difficile conciliare le rassicurazioni fornite al taglio del nastro con lo stato attuale dell’edificio" – osserva Federica Ubaldi.