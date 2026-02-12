Francesca Lollobrigida ha conquistato il titolo di italiana più ricca delle Olimpiadi grazie alle due medaglie d’oro vinte a Parigi. Un risultato che poche atlete italiane sono riuscite a ottenere, soprattutto in gare individuali. La sua vittoria ha fatto parlare di sé, portando a casa premi e riconoscimenti, e confermando il suo ruolo di protagonista nell’atletica italiana.

Vincere due medaglie d’oro nella stessa edizione dei Giochi è un’impresa riservata a pochissimi eletti, soprattutto se guardiamo nel panorama italiano: non sono molti gli azzurri capaci di mettersi al collo due allori del metallo più pregiato, a maggior ragione se si parla di gare individuali. Francesca Lollobrigida ci è riuscita in maniera imperiale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dettando legge sul ghiaccio del capoluogo lombardo ed entrando tra le leggende dello sport tricolore. Sabato pomeriggio aveva trionfato di forza sui 3000 metri nel giorno del suo 35mo compleanno, oggi si è imposta sui 5000 metri: una doppietta sontuosa che la erge a principessa dello speed skating e con la possibilità di sognare ancora tra 1500 e mass start nella seconda parte della rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’italiana più ricca delle Olimpiadi: quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida con il doppio oro?

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.

Sofia Goggia si gode il suo bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: L’Italia è ancora cristiana? Quattro testimonianze unite da una fede concreta; Milano-Cortina: Italia con 80 medaglie vinte, una Regione domina su tutte alle Olimpiadi Invernali; Italia protagonista a Wine Paris 2026 con i suoi migliori vini; Italia al Salone Wine Paris 2026 con i suoi migliori vini.

L’italiana più ricca delle Olimpiadi: quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida con il doppio oro?Vincere due medaglie d'oro nella stessa edizione dei Giochi è un'impresa riservata a pochissimi eletti, soprattutto se guardiamo nel panorama italiano: ... oasport.it

Ecco perché l’Italia sarà più ricca con Gaza pacificataIl piano USA per Gaza offre stabilità regionale, indipendentemente dalla reazione di Hamas. Un Mediterraneo più sicuro faciliterebbe un nuovo mercato integrato tra Africa ed Europa. L'Italia ... milanofinanza.it

Francesca ci stai regalando un sogno! Lollobrigida si ripete anche nei 5000 metri dopo il successo nei 3000 metri: doppio oro ai Giochi di Milano Cortina e noi siamo doppiamente felici grazie a te - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida oro, la sorella Giulia: “Ho preso mio nipote e sono corsa da lei perché sapevo” x.com