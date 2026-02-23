Padova città d' acque | i ponti celati del canale di Santa Sofia

Il canale Santa Sofia, che un tempo attraversava il centro di Padova, si è nascosto sotto le strade a causa di interventi di urbanizzazione. Sabato 28 febbraio 2026, un gruppo di storici e appassionati esplorerà i resti di questa rete idrica nascosta, evidenziando come le modifiche urbanistiche abbiano cancellato un pezzo importante della città. La passeggiata rivelerà dettagli sconosciuti sui ponti e le strutture che un tempo collegavano le zone del centro.

Sabato 28 Febbraio 2026. Tra palazzi rinascimentali e la Padova fluviale d'un tempo, passeggeremo alla scoperta del tracciato del canale Santa Sofia, oggi tutto interrato. Le argomentazioni del “fluviale” Architetto Ciccio Graziani ti porteranno sulle antiche tracce del sedime partendo da piazzale Boschetti e arrivando fino all’Ospedale Giustinianeo: entreremo in luoghi ameni e scopriremo inusuali scorci della nostra città solitamente chiusi al pubblico o difficilmente accessibili. Occasione unica e irripetibile: in via esclusiva per la nostra Associazione, ci faremo aprire proprietà private, alla ricerca delle Mura e dei ponti più nascosti della Padova d’acque. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova città d'acque: alla scoperta del canale delle AcquetteIl canale Olmo delle Acquette, situato a Padova, rappresenta una testimonianza storica della rete idrica cittadina.

Padova città d'acque: le riviere e il naviglio nascostoA Padova, il Naviglio interno una volta scorreva visibile tra le vie della città.

