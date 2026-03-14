Il 20 marzo alle 19:30, il Chiostro di Santa Sofia e il Giardino del Mago apriranno le loro porte in un’apertura serale straordinaria. L’evento di primavera prevede l’accesso al pubblico in orario serale, offrendo l’opportunità di visitare questi spazi che di solito sono chiusi durante le ore diurne. L’iniziativa si inserisce nel calendario di attività dedicate alla valorizzazione dei luoghi storici della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 20 marzo, alle ore 19:30, il Chiostro di Santa Sofia, parte del sito UNESCO, e il Giardino del Mago, insignito del Premio GreenCare 2025, apriranno eccezionalmente al pubblico in orario serale per celebrare l’arrivo della primavera con un evento speciale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di due luoghi simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico del Sannio. La Soirée di Primavera trasformerà l’equinozio in un’esperienza suggestiva e immersiva, in cui arte, natura e musica dialogano armoniosamente all’interno di uno dei contesti monumentali più rappresentativi della città. Il Chiostro e il Giardino diventeranno per una sera uno spazio vivo di incontro, bellezza e contemplazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere questi luoghi in una dimensione nuova e particolarmente evocativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soirée di Primavera: apertura serale straordinaria del Chiostro di Santa Sofia e del Giardino del Mago

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