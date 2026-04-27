A San Giacomo di Scerni c' è La Scampagnata del 1° maggio

A San Giacomo di Scerni si svolge il tradizionale evento “La Scampagnata” il primo maggio. La manifestazione, che si tiene nella frazione del comune, è dedicata alla promozione delle tradizioni locali, con particolare attenzione ai sapori e ai paesaggi legati alla transumanza. La giornata prevede momenti di convivialità e iniziative culturali mirate a valorizzare il territorio e le sue radici storiche.

A San Giacomo, frazione del comune di Scerni, torna il 1° maggio l’atteso appuntamento con “La Scampagnata”, evento culturale e conviviale pensato per valorizzare il territorio e riscoprire tradizioni, sapori e paesaggi legati alla transumanza. Un’intera giornata all’aria aperta, tra natura.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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