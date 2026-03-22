Il feretro di Umberto Bossi, esponente storico della Lega, è stato accolto con un applauso e gridolini di saluto dai presenti all’abbazia di San Giacomo a Pontida. Bossi, morto giovedì scorso all’età di 84 anni, è stato accompagnato all’interno della chiesa durante i funerali che si sono svolti oggi. La piazza ha reagito con entusiasmo all’ingresso del corteo funebre.

(LaPresse) Un lungo applauso della folla e le urla “Bossi, Bossi” e “Viva Bossi” hanno accolto il feretro del Senatur e fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto giovedì scorso a 84 anni, all’arrivo sul sagrato dell’abbazia di San Giacomo a Pontida. Momenti di silenzio si alternano al suono delle cornamuse. Sulla bara oltre ai fiori una bandiera con il Sole delle Alpi. La folla, quindi, ha urlato: “Padania libera” e “Libertà”. Sul piazzale davanti all’abbazia il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha salutato i familiari del Senatur ed ha accompagnato il passaggio del feretro sulle scale. In cima alla scalinata il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che si è fatto il segno della croce quando è passata la bara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Bossi, l'arrivo del feretro nell'abbazia di San Giacomo a Pontida

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