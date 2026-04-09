Si allontana dagli amici durante la scampagnata di Pasquetta ritrovata priva di sensi nei pressi del fiume

Durante la giornata di Pasquetta, un giovane si è allontanato dal gruppo di amici durante una gita vicino a un fiume. Un amico lo aveva visto partire con una bottiglia di superalcolici, e quando non ha più fatto ritorno, ha chiamato i soccorsi. Successivamente, il ragazzo è stato ritrovato privo di sensi nei pressi del corso d’acqua. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

JESI – Un suo amico l’aveva vista allontanarsi, portando con sé una bottiglia di superalcolici, e non vedendola tornare ha subito fatto attivare la macchina dei soccorsi. La segnalazione è arrivata alla polizia di stato nella serata di Pasquetta, giornata che il giovane ha riferito agli agenti di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Si sente male al volante e accosta, donna di 50 anni trovata in auto priva di sensiANCONA – Malore improvviso alla guida oggi pomeriggio in via Conca, all’angolo con via Flaminia.

Si allontana dalla struttura di cura: ritrovata dai CarabinieriNella serata di ieri, a Mirabella Eclano, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno rintracciato una persona, allontanatasi alcune ore...

Temi più discussi: Meteo Bari, Pasqua e Pasquetta col sole: il ciclone si allontana e torna la primavera; L’allarme a Raffadali e la fuga fino a Palermo: ritrovato il settantenne scomparso dalla comunità; Ragazzino di 13 anni si allontana da casa e sparisce nel nulla. La famiglia: Ha una bici rossa e una maglietta verde. Poi il lieto...; Auguri di Pasqua: il potere semplice di una parola che arriva al cuore.

Pasquetta, Coldiretti: Gite e picnic per il 43% degli italiani. Ma il relax a casa doppia le visite ad amici e parentiAnche questo Lunedì dell’Angelo è all’insegna della tradizione. Ma aumenta la voglia di agriturismo La Pasquetta anche quest’anno non regala sorprese, gli italiani scelgono principalmente due strade: ... affaritaliani.it

Consigli su dove mangiare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano e appena fuoriIn questa lista i nostri consigli per mangiare a Pasqua e Pasquetta 2026 vicino a Milano: ristoranti, agriturismi e osterie tra natura e città per pranzi di festa all’aperto, tra tradizione, menu stag ... milanotoday.it

Paura nel pomeriggio di Pasquetta in via Orlandini: un sasso centra il parabrezza di una vettura con a bordo una coppia e la figlia di 3 anni. La Polizia dà la caccia a una banda di ragazzini, mentre i residenti denunciano: «Case e terrazzi bersagliati da giorni, - facebook.com facebook

"A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi/nutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene s x.com