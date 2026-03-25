Via libera del Csm | Raffaele Cantone nuovo procuratore capo di Salerno

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Raffaele Cantone come nuovo procuratore capo di Salerno. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio dal Plenum, con quattro astensioni registrate durante la votazione. La nomina entra in vigore immediatamente, sostituendo il precedente incarico. La procedura si è conclusa con l’approvazione della delibera da parte del massimo organismo giudiziario.

Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore capo di Salerno. La nomina è arrivata nel pomeriggio dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura, in cui si sono registrate quattro astensioni. Cantone dal giugno 2020 ricopre l'incarico di Procuratore capo di Perugia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Via libera del Csm: Raffaele Cantone nuovo procuratore capo di Salerno Articoli correlati Leggi anche: Raffaele Cantone verso la Procura di Salerno, c’è l’unanimità in commissione Csm Csm, Cantone proposto per la guida della Procura di SalernoRaffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno dalla... Approfondimenti e contenuti su Raffaele Cantone Csm: Cantone nominato nuovo procuratore di SalernoRaffaele Cantone è il nuovo procuratore di Salerno. La sua nomina è stata votata questo pomeriggio dal plenum del Csm con quattro astensioni. Cantone dal giugno ... ilmattino.it Adesso è ufficiale: il procuratore Raffaele Cantone lascia PerugiaRaffaele Cantone è il nuovo procuratore di Salerno. Oggi pomeriggio la sua nomina è stata votata dal plenum del Csm con quattro astensioni. Raffaele Cantone dal giugno 2020 ricopre l’incarico di procu ... umbria24.it